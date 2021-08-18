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Обіцяли дохід від торгівлі валютами: в Києві викрили велику фінансову піраміду (відео)

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
18 серпня, 12:36
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Троє шахраїв створили інвестиційну онлайн-платформу, яку використовували для обману
Співробітники кіберполіції викрили шахраїв. Колаж: "Сьогодні"
Співробітники кіберполіції викрили шахраїв. Колаж: "Сьогодні"

В Києві заблокували фінансову піраміду, організатори якої пропонували людям отримувати дохід від торгівлі валютами, але потім зникали з грошима.

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Як повідомили в департаменті кіберполіції, шахраї завдали потерпілим збитків на суму 2 млн грн.

Інвестиційну онлайн-платформу створили троє жителів Харкова і Сум.

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Як працювала схема:

  • шахраї пропонували жертвам отримувати дохід від торгівлі валютами;
  • кошти інвестори перераховували на рахунки організаторів;
  • після отримання коштів шахраї "зникали" разом з грошима.

Скандальна фінансова піраміда B2B Jewelry

В кінці серпня 2020 року "накрили" фінансову піраміду B2B Jewelry. Організаторів фінансової піраміди підозрюють у привласненні понад 250 млн доларів. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян.

За повідомленнями правоохоронців, за період функціонування "піраміди", з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти:

  • один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості;
  • 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен;
  • коштовності;
  • інше рухоме і нерухоме майно.

Раніше ми повідомляли, що в Києві будуть судити організовану злочинну групу за нанесення банку понад 1,5 мільйона гривень збитків.

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