Обіцяли дохід від торгівлі валютами: в Києві викрили велику фінансову піраміду (відео)

Троє шахраїв створили інвестиційну онлайн-платформу, яку використовували для обману

Співробітники кіберполіції викрили шахраїв. Колаж: "Сьогодні"

В Києві заблокували фінансову піраміду, організатори якої пропонували людям отримувати дохід від торгівлі валютами, але потім зникали з грошима.

Реклама

Як повідомили в департаменті кіберполіції, шахраї завдали потерпілим збитків на суму 2 млн грн.

Інвестиційну онлайн-платформу створили троє жителів Харкова і Сум.

Читайте також: Слідами "B2B Jewelry": як фінансові піраміди заманюють і дурять українців (відео)

Реклама

Як працювала схема:

шахраї пропонували жертвам отримувати дохід від торгівлі валютами;

кошти інвестори перераховували на рахунки організаторів;

після отримання коштів шахраї "зникали" разом з грошима.

Скандальна фінансова піраміда B2B Jewelry

В кінці серпня 2020 року "накрили" фінансову піраміду B2B Jewelry. Організаторів фінансової піраміди підозрюють у привласненні понад 250 млн доларів. Вкладниками піраміди стали понад 600 тисяч громадян.

За повідомленнями правоохоронців, за період функціонування "піраміди", з початку 2019 року, організатори придбали за незаконно отримані кошти:

один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об'єктами нерухомості;

18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 000 доларів США кожен;

коштовності;

інше рухоме і нерухоме майно.

Раніше ми повідомляли, що в Києві будуть судити організовану злочинну групу за нанесення банку понад 1,5 мільйона гривень збитків.