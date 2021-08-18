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Обещали доход от торговли валютами: в Киеве разоблачили крупную финансовую пирамиду (видео)

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
18 августа, 12:36
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Трое мошенников создали инвестиционную онлайн-платформу, которую использовали для обмана
Сотрудники киберполиции разоблачили мошенников. Коллаж: "Сегодня"
Сотрудники киберполиции разоблачили мошенников. Коллаж: "Сегодня"

В Киеве заблокировали финансовую пирамиду, организаторы которой предлагали людям получать доход от торговли валютами, но потом исчезали с деньгами.

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Как сообщили в департаменте киберполиции, мошенники нанесли потерпевшим ущерб на сумму 2 млн грн.

Инвестиционную онлайн-платформу создали трое жителей Харькова и Сум.

Читайте также: По следам "B2B Jewelry": как финансовые пирамиды заманивают и дурачат украинцев (видео)

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Как работала схема:

  • мошенники предлагали жертвам получать доход от торговли валютами;
  • средства инвесторы перечисляли на счета организаторов;
  • после получения средств мошенники "исчезали" вместе с деньгами.

Скандальная финансовая пирамида B2B Jewelry

В конце августа 2020 года "накрыли" финансовую пирамиду B2B Jewelry. Организаторов финансовой пирамиды подозревают в присвоении более 250 млн долларов. Вкладчиками пирамиды стали более 600 тысяч граждан.

По сообщениям правоохранителей, за период функционирования "пирамиды", с начала 2019 года, организаторы приобрели за незаконно полученные средства:

  • один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости;
  • 18 элитных внедорожников, стоимостью более 100 000 долларов США каждый;
  • драгоценности;
  • другое движимое и недвижимое имущество.

Ранее мы сообщали, что в Киеве будут судить организованную преступную группу за нанесение банку более 1,5 миллиона гривен убытков.

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