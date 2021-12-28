НБУ розрахував новий курс валют: що буде з доларом 29 грудня

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 29 грудня

НБУ розрахував новий курс / Фото: колаж УНІАН/Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 29 грудня:

28.12 29.12 Зміна 1 долар США 27,23 грн 27,22 грн -0,01 1 євро 30,82 грн 30,84 грн +0,02

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 28 грудня, долар упав на 1 копійку, а євро, навпаки, подорожчав на 2 копійки.

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Що буде з курсом у 2022 році

Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці у 2022 році будуть волатильними та може бути падіння гривні до 28-28,5 грн за долар.

Він вважає, що оптимістичних прогнозів зростання української гривні у 2022 році наразі немає. Тому експерт рекомендує українцям уважно поставитися до перспективи падіння гривні і, можливо, не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: перекази трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.