НБУ рассчитал новый курс валют: что будет с долларом 29 декабря

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 29 декабря:
|28.12
|29.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,23 грн
|27,22 грн
|-0,01
|1 евро
|30,82 грн
|30,84 грн
|+0,02
По сравнению с курсом НБУ на вторник, 28 декабря, доллар упал на 1 копейку, а евро, наоборот, подорожал на 2 копейки.
Что будет с курсом в 2022 году
Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными и может быть падение гривни до 28-28,5 грн за доллар.
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Он считает, что оптимистичных прогнозов роста украинской гривни в 2022 году сейчас нет. Поэтому эксперт рекомендует украинцам внимательно отнестись к перспективе падения гривни и, возможно, не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства , а также подготовиться к инфляционному давлению.
Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.