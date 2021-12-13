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НБУ розрахував новий курс – долар та євро різко подешевшали

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
13 грудня, 09:20
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 13 грудня
Долар в Україні дешевшає
Долар в Україні дешевшає / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 13 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,02 грн;
  • 1 євро – 30,45 грн;
  • 1 злотий – 6,6 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара знизився на вісім копійок, а євро – на 23. Курс злотого та рубля залишився таким самим.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 10 грудня долар подешевшав на 15 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,9/26,92 грн (купівля/продаж).
  • Євро подешевшав на 21 копійку у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,36/30,38 грн (купівля/продаж).

Як розповів засновник компанії Performance Management Сергій Сароян, варто очікувати подальшого зростання вартості кредитів. Ще у жовтні інфляція становила 10,9%, але ситуація посилюється.

Період відносно низьких ставок НБУ може закінчитися вже скоро, і разом із цим кредити дорожчатимуть.

Також ми писали про те, які три фактори можуть позначитися на курсі долара до кінця року.

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