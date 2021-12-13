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НБУ рассчитал новый курс – доллар и евро резко подешевели

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
13 декабря, 09:20
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 13 декабря
Доллар в Украине дешевеет
Доллар в Украине дешевеет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 13 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,02 грн;
  • 1 евро – 30,45 грн;
  • 1 злотый – 6,6 грн;
  • 10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара снизился на восемь копеек, а евро – на 23. Курс злотого и рубля остался таким же.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 10 декабря доллар подешевел на 15 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,9/26,92 грн (покупка/продажа).
  • Евро подешевел на 21 копейку в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,36/30,38 грн (покупка/продажа).

Как рассказал "Сегодня" основатель компании Performance Management Сергей Сароян, стоит ожидать дальнейшего роста стоимости кредитов. Еще в октябре инфляция составила 10,9%, но ситуация усугубляется.

Период относительно низких ставок НБУ может закончиться уже скоро, и вместе с этим кредиты будут дорожать.

Также мы писали о том, какие три фактора могут сказаться на курсе доллара до конца года.

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