НБУ відібрав ліцензії у шести фінансових компаній

Фінансові установи не дали Нацбанку провести позапланові перевірки і поплатилися за це

НБУ заборонив роботу шести фінкомпаній / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) відкликав всі ліцензії на ведення фінансової діяльності у шести компаній. Причиною стала їхня відмова від проведення позапланових перевірок – співробітників НБУ не допускали до документів, а представники самих компаній зникали в перший день перевірки.

Реклама

Як повідомляє пресслужба НБУ, ліцензій позбулися ФК "Анессі", ФК "Будінвестконсалт-21", КУ "Приват Інвестгруп", ФК "Основафінанс", "Мантор", ФК "Фінанс інновація". Вони більше не можуть укладати нові договори з клієнтами, але повинні виконати зобов'язання за старими договорами.

"За результатами перевірок встановлено і зафіксовано факт відмови в проведенні перевірки, оскільки уповноважені особи Національного банку не були допущені до здійснення перевірки і/або особа, уповноважена представляти інтереси фінансової компанії, була відсутня протягом першого дня перевірки", – повідомили в НБУ.

Регулятор уточнив, що такі дії небанківських фінустанов за законом є підставою для позбавлення ліцензій.

Нагадаємо, Нацбанк почав регулювати діяльність небанківських фінансових установ з 1 липня 2020 року. До небанківських фінансових компаній належать ломбарди, кредитні спілки, страхові та колекторські компанії, а також багато інших, які мають справу з грошима населення.

Реклама

Такі зміни передбачені так званим законом про "спліт". Слово "спліт" (split – англ. розщеплення, поділ) в українських реаліях означало скасування Національної комісії фінансових послуг і поділ її повноважень між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (контроль ринку цінних паперів та недержавних пенсійних фондів) і Нацбанком (ринки небанківських фінансових установ).

Про що ще говорят в Україні та світі 23 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сьогодні":