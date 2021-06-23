НБУ отобрал лицензии у шести финансовых компаний

Финансовые учреждения не дали Нацбанку провести внеплановые проверки и поплатились за это

НБУ запретил работу шести финкомпаний / Фото: Сегодня, НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) отозвал все лицензии на ведение финансовой деятельности у шести компаний. Причиной стал их отказ от проведения внеплановых проверок – сотрудников НБУ не допускали к документам, а представители самих компаний исчезали в первый день проверки.

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Как сообщает пресс-служба НБУ, лицензий лишились ФК "Анесси", ФК "Стройинвестконсалт-21", КУ "Приват Инвестгруп", ФК "Основафинанс", "Мантор", ФК "Финанс инновация". Они больше не могут заключать новые договоры с клиентами, но обязательства по старым договорам должны выполнить.

"По результатам проверок установлен и зафиксирован факт отказа в проведении проверки, поскольку уполномоченные лица Национального банка не были допущены к осуществлению проверки и/или лицо, уполномоченное представлять интересы финансовой компании, отсутствовало в течение первого дня проверки", – сообщили в НБУ.

Регулятор уточнил, что такие действия небанковских финучреждений по закону являются основанием для лишения лицензий.

Напомним, Нацбанк начал регулировать деятельность небанковских финансовых учреждений с 1 июля 2020 года. К небанковским финансовым компаниям относятся ломбарды, кредитные союзы, страховые и коллекторские компании, а также многие другие, которые имеют дело с деньгами населения.

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Такие изменения предусмотрены так называемым законом о "сплите". Слово "сплит" (split – англ. расщепление, разделение) в украинских реалиях означало упразднение Национальной комиссии финансовых услуг и разделение ее полномочий между Нацкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (контроль рынка ценных бумаг и негосударственных пенсионных фондов) и Нацбанком (рынки небанковских финансовых учреждений).

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