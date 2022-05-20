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Шахраї придумали нові способи нажитися на війні – де чекати підступ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 травня, 11:41
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Розповідаємо, як викрити будь-яких шахраїв, що намагаються нажитися на війні
Шахраї вигадують нові й нові схеми обману
Шахраї вигадують нові й нові схеми обману / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї активізувалися під час війни і вигадують дедалі більше нових схем, щоб обібрати українців до нитки.

Начальниця управління зі зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності департаменту комунікацій НБУ Леся Войтицька розповіла про те, як не потрапити на гачок в інтерв'ю "The Page".

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Евакуаційні перевезення громадян

Шахраї під виглядом перевізників із гарячих точок можуть пропонувати свої послуги та просити за них передоплату на картку.

Після отримання грошей – просто зникають. Щоб не потрапити на їх гачок, купуйте квитки тільки на офіційних ресурсах, а у разі перевезень приватними особами – не перераховуйте нічого авансом.

Фейкові оголошення про оренду житла

Аферисти виставляють фейкові оголошення про оренду квартири для переселенців і також вимагають внести передоплату на карту, після чого зникають.

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За словами експерта, таких шахраїв можна перевірити декількома способами, наприклад, у вас є знайомі у місті, де ви хочете винайняти житло, попросіть їх особисто перевірити житло по адресі.

"Спробуйте "забронювати" квартиру з обіцянкою перевести кошти найближчим часом, а потім зателефонувати з цим же проханням із різних номерів. Якщо вам навіть не згадають у розмові, що вони вже мають "бронь", велика ймовірність, що це шахраї", – попереджає Леся Войтицька.

Фейковий збір коштів на допомогу

Найцинічніший вид афери, спрямований на добрі почуття українців. Шахраї розміщують фейкові оголошення щодо збирання грошей на лікування дітей, які нібито постраждали під час війни

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Для цього створюють спеціальні фішингові сайти, які імітують справжні сайти благодійних організацій, але замість пожертв вони до нитки обдирають українців.

Обов'язково перевіряйте правильність назви сайтів у пошуковому рядку і не вводіть свої дані будь-де.

Фейкові розсилки від імені НБУ

Українцям розсилають електронні листи нібито від імені НБУ, де просять переказати кошти на допомогу ЗСУ.

Там же вказано посилання на криптогаманець, на сьогоднішній день зафіксовано вже дві фейкові адреси:

Пам'ятайте, НБУ взагалі не розсилає таких листів і не збирає кошти в криптогаманці.

Розсилки про фінансову допомогу в рамках "єПідтримки"

Шахраї розсилають СМС із таким текстом: "Vam narahovano Groshova dopomoga PB24 6500. Zarahuvatu ..." та посиланням, на яке пропонують перейти.

Не переходьте на посилання!

"Якщо ви замовляли послугу отримання одноразової грошової допомоги у розмірі 6500 грн через додаток "Дія", чекайте на повідомлення про нарахування грошей у додатку того банку, клієнтом якого ви є", – радить представниця НБУ.

Злам сторінки у соціальних мережах

Шахраї крадуть акаунти у різних соцмережах і від імені їхнього власника просять фінансову допомогу на купівлю амуніції на фронт.

Перш ніж відправляти гроші, запитайте друга про те, що можете знати тільки він і ви, якщо це аферист, це одразу розкриється.

Продаж неіснуючих товарів

В окремих регіонах шахраї "продають" товари, на який зараз великий попит у тій чи іншій галузі.

Оплатити пропонують онлайн та скидають фішингове посилання, за яким дізнаються усі банківські реквізити жертви.

"Сьогодні" раніше писали, про схеми бензинових шахраїв і розповідали, про що ПриватБанк попередив своїх клієнтів.

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