Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" 💪 Ленд-ліз для України ⚽ Збірна України - Боруссія: онлайн 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Шахраї вигадали новий спосіб вкрасти гроші: як захиститися

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
11 травня, 16:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як під час війни не втрапити на гачок шахраїв і не втратити гроші
Шахраї орудують в інтернеті
Шахраї орудують в інтернеті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Шахраї постійно вигадують нові й нові способи нажитися на українцях, зокрема і під час воєнного стану.

Які дві схеми з'явилися нещодавно, і як від них захиститися, розповіли у проєкті Нацбанку Financial Literacy Ukraine.

Реклама

Як розпізнати шахраїв

Перша схема така: зловмисники пропонують посередницькі послуги з отримання гарантованого відшкодування від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. А потім за це просять комісію.

Однак гарантоване відшкодування відбувається лише через банки-агенти Фонду. Лише ці банки підключені до спеціальної Автоматизованої системи виплат.

Друга схема полягає у тому, що шахраї розсилають SMS-повідомлення клієнтам банків про те, що їм нібито на рахунок прийшов платіж. У цих повідомленнях є посилання на фішингові сайти.

Реклама

"Не переходьте за посиланнями – через них шахраї можуть заволодіти вашими картковим реквізитами. Шахрайські посилання також можуть надсилатися з метою викрадення персональних даних та зараження пристроїв вірусом. Крім SMS, аферисти можуть надіслати шкідливі посилання у месенджер та на e-mail", – зазначають фахівці.

Також, щоб уберегтися від фішингу, потрібно дотримуватись таких правил:

  • перевіряти правильність назви сайтів (шахраї можуть створювати сторінки, ідентичні офіційним, але у адресі можуть бути зайві чи інші символи);
  • якщо ви отримали повідомлення, і все ж є потреба перейти на сайт банку чи іншої організації, краще власноруч ввести у пошуковій системі назву необхідного сайту і перейти на нього.

Які ще є шахрайські схеми під час війни

Раніше ми розповідали, що Київщина була одним із регіонів, де проходили активні бойові дії. Тепер, коли окупант покинув цю область, зловмисники вигадали спосіб нажитися на тих, хто постраждав. Шахраї одягають форму ДСНС і представляються піротехніками. А потім за гроші нібито проводять обстеження помешкань і розміновують територію.

Також аферисти дзвонять родичам та знайомим українських військових та пропонують визволити цих військових з полону за грошову винагороду. Дзвонять шахраї із прихованого номера, щоб нібито уточнити особисті дані бійців.

Реклама

Є і SMS-розсилка, де повідомляється про нібито виплати вимушеним переселенцям. Який текст цієї розсилки, та як захиститися від усіх цих схем, ми пояснили тут.

"Сьогодні" розповідали і про те, як шахраї наживаються на дефіциті пального.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,87 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Всередині світу Зеленського
Як вам нова обкладинка Time?
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Житло
Продаж та купівля квартир під час війни
Що змінилося?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

31147.04

Dogecoin (DOGE)

0.1

Ethereum (ETH)

2333.74

Litecoin (LTC)

76.63

Ripple (XRP)

0.47

Валюта
Як заробляти у доларах?
Три способи
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Що буде дефіцитом
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
39,56
37,68
42,63
32,99
-
37,74
42,63
32,36
-
37,59
42,59
31,50
-
-
44,74
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-
-
37,68
42,63
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти