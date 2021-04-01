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Локдаун вгамував попит на валюту: що буде з курсом долара

1 квітня, 14:27

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Ризики для гривні становить тільки втеча інвесторів з ОВДП, вважає аналітик

Попит на іноземну валюту в Україні падає мірою того, як регіони вводять локдауни. Тому долар на міжбанку на початку наступного тижня коштуватиме близько 27,95 гривні, а євро буде торгуватися в районі 32,85 гривні.

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Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

"Епідеміологічна обстановка в Україні погіршується. <...> Це призведе до ще сильнішого падіння попиту на іноземні валюти. Баланс можуть змінити лише нерезиденти, які продовжують скорочувати свої позиції в ОВДП. Торгівля на міжбанку, ймовірно, проходитиме на нижчих обсягах, тому істотної зміни валютних курсів чекати не варто. Нацбанк, найімовірніше, втрутиться тільки в разі сильних коливань", – вважає експерт.

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Він також нагадав, що Світовий банк поліпшив для України прогноз зростання ВВП на 2021 рік. На думку СБ, цей показник збільшиться поточного року на 3,8% (раніше були 3%).

"Однак поточні карантинні заходи можуть перешкодити реалізації цих прогнозів. Подібна невизначеність тисне на ринки, яскравим прикладом чого є розпродажі ОВДП нерезидентами. На цей момент ризик серйозної девальвації гривні йде лише від них", – резюмував Гойлов.

Раніше експерти також пояснили, чому інвестори в ОВДП тікають з України.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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долар курс міжбанк курс гривні курс долара курс євро прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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