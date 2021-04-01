Живуть завтрашнім днем: чому інвестори тікають з України

Провал вакцинації в Україні та затишшя на переговорах з МВФ можуть справити серйозний вплив на курс долара, оскільки міжнародні інвестори вважатимуть за краще вкладати гроші за межами нашої країни. Про це говорять опитані сайтом "Сьогодні" експерти.

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Президент інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак каже, що раніше після погашення облігацій внутрішньої держпозики інвестори не виводили гроші з України, а купували на них нові ОВДП.

"Але минулої середи (24 березня. – Ред.) цього не сталося, і гроші за погашення ОВДП, напевно, пішли на валютний ринок. Це тренд чи об'єктивна позиція, стане зрозуміло після наступних розміщень і погашень ОВДП. Можливо, минулого разу стався якийсь локальний випадок – якийсь фонд вивів гроші, тому що йому потрібно було їх у щось вкласти. Якщо ж ми побачимо і наступного разу, що іноземці не купують ОВДП в таких обсягах, як раніше, значить, можна буде казати про розворот тренду і про збільшення недовіри до України".

А підстави для зростання недовіри є, вважають фінансисти. Зокрема, економіст Олексій Кущ вважає, що в квітні тиск на гривню буде чинити "негативний новинний порядок денний з карантином і з пандемією".

Тарас Козак також висловлює думку, що інвесторів могла налякати провальна кампанія вакцинації в Україні, а ще – затишшя у перемовинах з МВФ:

"Час іде, а Україна досі мало що зробила щодо боротьби з COVID-19. Вакцинація у нас триває дуже повільно, захворюваність і смертність зростають. І це викликає певні сумніви в тому, що ми зможемо це все подолати. А друга причина – те, що нічого не робиться для продовження співпраці з МВФ. На позачергових засіданнях Верховної Ради вирішують переважно якісь локальні питання, а не питання про судову реформу і про антикорупційні органи. І надії на те, що до осені Україна отримає транш МВФ, меншають. А інвестори живуть завтрашнім днем, а не сьогоднішнім. І якщо вони розуміють, що у вересні з МВФ буде біда, то вони вважають за ліпше вже зараз тікати з країни".

Раніше сайт "Сьогодні" писав, чи ударить новий локдаун по гривні і яким може бути курс долара в квітні.

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Нагадаємо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну: в червону зону увійшли 11 областей і Київ. А через маніпуляцій чиновників ще один регіон не увійшов до неї, хоча для цього є всі передумови.

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі На порозі жорсткого локдауну

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