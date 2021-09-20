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Курс долара в Україні пішов угору

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
20 вересня, 08:25
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 20 вересня
Долар знову подорожчав
Долар знову подорожчав / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на понеділок, 20 вересня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,7 грн;
  • 1 євро – 31,46 грн;
  • 1 злотий – 6,88 грн;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

У порівнянні з курсом, який Нацбанк встановив на п'ятницю, долар подорожчали на 3 копійки, а євро – на 9 копійок. Курс злотого піднявся на 2 копійки, а ось рублі ніяк не змінилися в ціні.

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Що буде з курсом далі

Як розповів сайту "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, протягом тижня невеликі коливання курсу можливі, в тому числі і зі зміною тренда щодо долара на спадний і знову на висхідний, але це не означає, що настала пора девальвації гривні.

"Наступного тижня гривня може знову зміцнитися, все залежатиме від попиту і пропозиції. Опуститися курсу до 26,5 грн/долар не дозволить регулятор, він тієї ж миті викупить надлишки валюти", – прогнозує Олександр Охріменко.

Що відбувалося з курсом:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.
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Раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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