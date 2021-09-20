Курс доллара в Украине пошел вверх

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 20 сентября

Доллар снова подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на понедельник, 20 сентября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,7 грн;

1 евро – 31,46 грн;

1 злотый – 6,88 грн;

10 российских рублей – 3,68 грн.

По сравнению с курсом, который Нацбанк установил на пятницу, доллар подрожал на 3 копейки, а евро – на 9 копеек. Курс злотого поднялся на 2 копейки, а вот рубли никак не изменились в цене.

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Что будет с курсом дальше

Как рассказал сайту "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, в течение недели небольшие колебания курса возможны, в том числе и с изменением тренда по доллару на нисходящий и снова на восходящий, но это не значит, что настала пора девальвации гривни.

"На следующей неделе гривня может снова укрепиться, все будет зависеть от спроса и предложения. Опуститься курсу к 26,5 грн/доллар не позволит регулятор, он тут же выкупит излишки валюты", – прогнозирует Александр Охрименко.

Что происходило с курсом:

В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.

Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).

С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

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Ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.