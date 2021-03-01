Курс долара в Україні підскочив до максимуму за місяць

На вівторок, 2 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|01.03
|02.03
|Зміна
|1 долар США
|27,95 грн
|28,00 грн
|+ 0,05
|1 євро
|33,84 грн
|33,72 грн
|- 0,12
Порівняно зі значеннями 1 березня долар подорожчав ще на п'ять копійок після зростання курсу на дві копійки в попередній банківський день. Як і прогнозували експерти, долар досяг позначки в 28 гривень. На цьому рівні офіційний курс вперше з 4 лютого, тобто фактично за місяць.
За тиждень з 23 лютого по 2 березня гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок.
Зате євро 2 березня подешевшав ще на 12 копійок після падіння відразу на 31 копійку день тому.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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