Курс долара в Україні підскочив до максимуму за місяць

На вівторок, 2 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

01.03 02.03 Зміна 1 долар США 27,95 грн 28,00 грн + 0,05 1 євро 33,84 грн 33,72 грн - 0,12

Реклама

Порівняно зі значеннями 1 березня долар подорожчав ще на п'ять копійок після зростання курсу на дві копійки в попередній банківський день. Як і прогнозували експерти, долар досяг позначки в 28 гривень. На цьому рівні офіційний курс вперше з 4 лютого, тобто фактично за місяць.

За тиждень з 23 лютого по 2 березня гривня ослабла проти американської валюти на сім копійок.

Реклама

Зате євро 2 березня подешевшав ще на 12 копійок після падіння відразу на 31 копійку день тому.

Читайте також: Долар по 29? Чи повернеться курс валюти до трирічного максимуму

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Як зміняться пенсії українців в березні 2021-го, дивіться в новому шоу нашого блогера-пенсіонера, який став ютубером. "Дід Панч, молодь і пенсії", 3-й випуск.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама