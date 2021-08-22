Курс долара пішов угору: чи почалося осіннє подорожчання

Українці третій тиждень поспіль скуповують готівкову валюту

Долар знову подешевшав

Серпень добігає кінця, а зміцніла гривня не збирається здавати позицій, як зазвичай буває перед осінню: з вересня починає наростати ділова активність, перш за все з боку імпортерів, які потребують великих обсягів валюти.

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Також Україна після 10 вересня зобов'язана розрахуватися по зовнішніми боргами на суму 2,9 млрд доларів, це близько 8% доходів держбюджету.

Нагадаємо: рік тому такого величезного погашення боргу не було, але вже в середині серпня курс долара "достроково" пішов угору і за місяць виріс на 90 копійок, до 28,30 грн / долар.

Втім, минулої п'ятниці долар таки трохи подорожчав . Чи почалася зміна тренда, або це було ситуативне подорожчання, з'ясувала "Сьогодні".

Українці тим часом продовжують скуповувати готівкову валюту, хоча ще три тижні тому її продавали.

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

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Що сталося з курсом за тиждень

Нацбанк продовжував зміцнювати гривню, тому курс долара з понеділка пішов униз як на безготівковому, так і на готівковому ринку, але не так швидко, як тиждень тому. В готівковому продажі за понеділок-четвер долар втратив всього 4 копійки, опустившись до 26,80 грн / долар, але в п'ятницю ми побачили зростання до 26,81 грн / долар. Спред (різниця між курсами купівлі та продажу) залишався на місці: 19-20 копійок.

Остаточний середній курс перед вихідними – 26,81 грн / долар у готівковому продажі і 26,62 грн / долар в покупці. Останній раз долар коштував так дешево 15 березня 2020 року.

Максимальний курс, за яким можна було минулої п'ятниці здати готівковий долар – 26,76 грн (як і тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,77 грн (як і тиждень тому). Відзначимо, що такий високий курс покупки спостерігається в обмінниках, які працюють на скупку валюти. Заявлений низький курс продажу, як правило, віртуальний, за такою ціною в наявності доларів немає. Реальний курс продажу – 26,85 грн / долар і вище.

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Нацбанк весь тиждень тримав курс майже незмінним – коливання вгору-вниз склали 4 копійки. До п'ятниці курс дійшов до 26,65 грн / долар (-12 копійок за тиждень). На середу, 25 серпня (з 21 по 24 в Україні вихідні у зв'язку зі святкуванням 30-річчя дня Незалежності), Нацбанк встановив курс 26,67 грн / долар.

Аналіз ситуації на ринку

Олександр Охріменко каже, що за минулий тиждень ситуація на ринку не змінилася: пропозиція валюти перевищує попит, імпортери малоактивні, а Кабмін очікує "подарунка" від МВФ у вигляді 2,7 млрд доларів, якими збирається розрахуватися з боргами.

"Незначне зростання курсу долара перед вихідними ситуативне, тренд поки не зміниться, зміцнення гривні може продовжитися до середини вересня", – впевнений Олександр Охріменко.

З ним згоден і Олег Пендзин.

"Очікується, що гроші від МВФ, призначені для відновлення економік після коронавируса всіх країн-учасниць Фонду, надійдуть на рахунки Мінфіну 23 серпня, якраз до свята, – зазначив Олег Пендзин. – Тому вже місяць, як різко знизився попит з боку Мінекономіки на запозичення валюти за кордоном. Якщо 27 липня було продано цінних паперів на 3,1 млрд грн, то 3 серпня – на 1,9 млрд грн, 10-го – на 2,7 млрд грн, 17-го – всього на 790 млн грн. Але валюти на міжбанківському ринку багато – її продають експортери, насамперед аграрії. Нацбанк змушений викуповувати валюту, щоб курс не опустився ще нижче, до 26 грн / долар. На минулому тижні НБУ купив у резерви 118 млн доларів ".

На думку Максима Орищака, тиждень з 23 по 29 серпня примітний тим, що він останній перед початком осені, а значить, відновленням сезону ділової активності. Населення може задіяти валютні накопичення при підготовці до холодної пори року, збору дітей в школу і інститут. Розуміючи, що курс більш вигідним не стає, бо з початку року гривня зміцнилася до долара на 6% до 26,8 грн, люди будуть конвертувати долари за поточним курсом. Попит на валюту в такий час нижчий, ніж пропозиція.

Чого очікувати наступного тижня

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Олег Пендзин і Олександр Охріменко кажуть, що наступний тиждень очікується ще більш спокійною, ніж йде, так буде всього три робочих дня.

Олег Пендзин впевнений, що коливання курсу виявляться мінімальними.

Олександр Охріменко уточнив, чому Нацбанк не перешкоджає зміцненню гривні.

"Регулятор не може викуповувати" зайві "долари без обмежень, адже він при цьому викидає в економіку емісійні гривні, що підсилює інфляцію, яка вже перевищила 10%, – роз'яснив Охрименко. – Ситуація складна: треба і зупинити посилення гривні і не допустити розкручування інфляції. Це протилежні завдання ".

Максим Орищак, навпаки, побоюється спекулятивних коливань курсу, хоча робочий тиждень і коротка.

"Середній курс продажу долара може прагнути впасти до 26,5 гривень. Однак, таке зміцнення несе в собі ризики спекулятивних покупок з метою розхитування ринку ", – прогнозує експерт.

Продавати або купувати валюту

Олександр Охріменко підтвердив свій прогноз.

"У зв'язку з надлишком валюти на ринку, можна "вірити в гривню"ще й у вересні, тобто гривневі вклади як і раніше залишаються вигідніші валютних заначок", – говорить жксперт.

Олег Пендзин рекомендує на час святкового тижня не продавати готівкову валюту без необхідності, тбо курс в обмінниках буде спекулятивно низьким через те, що в банках будуть вихідні.

Максим Орищак дав більше універсальну пораду: про необхідність розподіляти кошти в різні інструменти і не прагнути купувати долари на всі свої заощадження.

"Не можна сказати, що українська гривня на 100% захищена від девальвації, – говорить Максим Орищак. – Зараз, завдяки високим цінам на світовому товарному ринку, держбюджет стабільно поповнюється, гривня міцна. Однак при зміні динаміки цін на товари, що експортуються, в перспективі на 2022 рік повернуться девальваційні ризики. Тому купувати валюту потрібно поступово, розподіляючи на долари і євро в співвідношенні 50/50 ".

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