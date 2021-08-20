Долар підріс перед Днем Незалежності – офіційний курс

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 25 серпня

/ Фото: Getty Images, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 25 серпня – перший робочий день після довгих вихідних з нагоди Дня Незалежності:

20.08 25.08 Зміна 1 долар США 26,65 грн 26,67 грн + 0,02 1 євро 31,17 грн 31,13 грн - 0,05

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Курс долара виріс на дві копійки в порівнянні зі значеннями 20 серпня. За тиждень – з 18 по 25 серпня – курс практично не змінився, гривня зміцніла по відношенню до американської валюти за все на копійку. Аналітики також відзначили, що попит і пропозиція валюти на міжбанку опинилися в дуже хиткій рівновазі.

Курс євро знизився ще на п'ять копійок після зниження на сім копійок вдень раніше. І долар, і євро тримаються на мінімумах з середини літа 2020 року, тобто за 13 місяців.

Як змінювався курс долара

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки: