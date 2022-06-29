Курс долара націлився на рекорд? Що відбувається з валютою на чорному ринку

Розповідаємо, що відбувається з американською валютою на чорному ринку 29 червня

Скільки коштує долар 29 червня / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

День 29 червня долар розпочав на рівні 35,35/35,50 грн, однак вже ближче до обіду його вартість різко росла.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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Так, оновлені дані станом на 12:00 за київським часом 29 червня показують, що середній курс продажу долара становить 35,55 грн, а купівлі – 35,41 грн.

Зауважимо, що 28 червня ці показники були на рівні 35,4/35,12 грн відповідно.

Динаміка курсу долара 29 червня / Фото: скріншот

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Що буде з доларом далі?

Як розповів раніше "Сьогодні" аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак, приціл зростання долара до 40 гривень повертається.

"Тема останнього тижня – майбутня відв'язка фіксованого курсу валюти. На тлі цієї новини наприкінці червня-початку липня ми можемо чекати на підвищення попиту на долари та євро з боку населення, що підштовхне курс валюти на чорному ринку до 40 гривень. Очікування події для нашого населення набагато більш значуща подія, ніж фактичне ухвалення рішення", – сказав Максим Орищак.

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" фінансовий аналітик Олексій Кущ, до курсу, який є наразі, у найближчі пів року може додатися ще 15% девальвації. Восени стрибок курсу до 40 грн/дол. Кущ вважає абсолютно реальним.

Раніше ми писали, які схеми шахрайства з валютою вигадали аферисти в Україні.