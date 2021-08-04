Курс долара поповз угору. На гривню тиснуть два негативних фактори

Попит на іноземну валюту на міжбанківському ринку вже перевищує пропозицію

Долар дорожчає / Фото: Сьогодні

Долар 4 серпня після того, як завмер за офіційним курсом, перейшов до зростання на міжбанку і торгується по 26,89-26,91 грн. Попит на іноземну валюту перевищує її пропозицію. Найближчим часом курс буде плавно повертатися до психологічної позначки в 27 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Новина про виділення Україні безоплатної допомоги від МВФ в розмірі 2,7 млрд доларів вже відіграна ринком напередодні, хоча не виключені спекулятивні спроби зіграти на позитиві... Очікуємо плавне сповзання курсу в зону 27 грн/дол., проте оптимізм стосовно виділення коштів від МВФ може стримати покупців", – сказав Шевчишин.

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Негатив на гривні

Погіршення епідеміологічної ситуації. На ділову активність в країні і настрої інвесторів впливають негативні очікування щодо можливих нових обмежень. Низький попит на ОВДП. Вівторковий аукціон Мінфіну приніс всього 1,9 млрд гривень. Попит на папери продовжує знижуватися, як з боку банків (для яких знизилася прибутковість таких вкладень після підвищення облікової ставки НБУ), так і з боку нерезидентів, які залишаються пасивними у стосовно українського боргу. За перші два дні серпня нерезиденти вийшли з ОВДП на 973 млн гривень, тоді як за весь липень закрили позиції на 3,5 млрд гривень.

Нагадаємо, згідно з "Індексу БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Також сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, потрібно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.

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Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

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