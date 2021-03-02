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Коли Україні чекати прогресу з МВФ: Bank of America дав прогноз

2 березня, 19:00

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Перегляд програми може затриматися до III або навіть IV кварталу 2021 року

Перегляд програми Stand-by Міжнародного валютного фонду для України може бути відкладений на липень-вересень або жовтень-грудень 2021 року.

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Так вважають аналітики Bank of America (BofA) Global Research, повідомляє "Інтерфакс-Україна" .

Як вказали в BofA Global Research, завдяки низьким потребам у фінансуванні бюджету на початку року Україна може зосередитися на внутрішньому політичному порядку денному, водночас будь-який прогрес у перегляді програми може затриматися до III або навіть IV кварталу 2021 року. Однак Україні все ж буде потрібно зробити прорив у вирішенні хоча б одного з решти питань, щоб розблокувати подальший прогрес у програмі, зазначено в аналітичній записці.

Прогрес у реалізації "маяків" МВФ може бути досягнутий під час весняної сесії Верховної Ради, що дозволить домогтися прориву в переговорах до середини літа, йдеться в матеріалах BofA.

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"Отже, ми досі очікуємо, що Україна отримає як мінімум ще один транш з поточної програми цього року", – зазначає BofA.

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Нагадаємо, радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", що на Банковій чекають транш МВФ 2021 року.

А радник голови Офісу президента Тимофій Мілованов навіть заявив, що новий транш від МВФ Київ може отримати до початку літа.

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кредити транш stand-by перегляд МВФ Bank of America
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