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На Банковій чекають траншу МВФ 2021 року: Виконаємо, що обіцяємо

1 березня, 20:51

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Програма розрахована на 5 млрд доларів – 2,1 млрд ми вже отримали, каже Олег Устенко

Україна продовжує співпрацю з Міжнародним валютним фондом у рамках програми Stand-by, а Верховна Рада повинна ухвалити зміни до законодавства, необхідні для отримання чергового траншу кредиту.

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Про це радник президента з економічних питань Олег Устенко заявив в ефірі телеканалу "Україна 24", про що повідомляє пресслужба глави держави.

"Ми очікуємо, що отримаємо в цьому році транш МВФ. У нас програма розрахована на 5 млрд доларів – 2,1 млрд ми вже отримали", – зазначив він.

Устенко нагадав, що у вимогах програми співпраці з МВФ говориться про необхідність судової реформи та забезпечення функціонування антикорупційної інфраструктури.

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"Програма відбувається. Як тільки будуть проголосовані у Верховній Раді відповідні законодавчі ініціативи президента, ми можемо сказати, що з нашого боку ми виконали те, що обіцяли. Обіцяли виконати не тільки МВФ – ми не робимо це для когось, ми робимо це для українського народу", – сказав радник Зеленського.

Устенко зазначив, що успішна співпраця з МВФ дозволить Україні здійснювати більш вигідні запозичення на міжнародному ринку і є хорошим сигналом для іноземних інвесторів. Також він додав, що 2020-й був складним у питанні залучення інвестицій, але українська економіка може отримати близько 3 млрд доларів прямих іноземних інвестицій в поточному році.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Тимофій Мілованов розповів в ефірі каналу "Україна 24", що новий транш від МВФ Київ може отримати до початку літа.

Також нагадаємо, що Україна отримає другу частину мікрофінансової допомоги ЄС в 1,2 млрд євро в разі позитивного розвитку ситуації з МВФ за програмою Stand-by.

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кредити транш stand-by Олег Устенко МВФ Офіс президента

Джерело: Сьогодні

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