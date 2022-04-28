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Як економити на мобільному зв'язку – 3 способи

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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28 квітня, 11:22
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Розповідаємо, як не переплачувати за послуги мобільного зв'язку
Які є способи зекономити на зв'язку
Які є способи зекономити на зв'язку / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану в Україні мобільні оператори зробили безоплатними деякі свої послуги. Проте тарифи не знизились, і після певного періоду пільг платити за зв'язок потрібно.

"Сьогодні" розказує, як зекономити на мобільному зв'язку та не переплачувати за непотрібні вам послуги.

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Підключайте пакети з потрібними послугами

У операторів ціни стартують від 70-80 грн і доходять до 1 500 грн на місяць. Різниця у тому, які послуги надаються і в яких обсягах.

Наприклад, можна обрати тариф за 70 грн, у якому буде 5 ГБ інтернету та 250 хв на дзвінки всіх операторів. Уже з тарифом за 200 грн вам будуть доступні 20 ГБ інтернету, безліміт на дзвінки у мережі, 250 хв на інших операторів та 250 SMS.

Якщо ви не користуєтесь інтернетом активно, або не надсилаєте SMS, то і немає потреби у тому, аби за це платити. Навіть якщо з 20 ГБ ви використаєте лише 15 ГБ, то за решту 5 ГБ все одно доведеться заплатити. Те ж саме і з рештою послуг.

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Економте на SMS

Наприклад, у одного з операторів є пакет за 600 грн, до якого входять безліміт на інтернет та дзвінки, 1000 хв на інші мережі, 1000 SMS по Україні. Однак безліміт на дзвінки та інтернет можна отримати в тарифі за 260 грн, а кількість SMS буде значно меншою.

Замість них можна користуватися месенджерами. Крім того, деякі оператори не тарифікують користування популярними застосунками. Тому таким способом обмінюватись повідомленнями вигідно не лише, коли у вас є доступ до безлімітного інтернету.

Не переплачуйте за інтернет

Усі пакети послуг передбачають гігабайти інтернету. Чим дорожчий пакет, тим і більше гігабайтів. Як ми вже казали, навіть якщо ви їх не використаєте, заплатити доведеться все одно. Тому варто обирати ті варіанти, які найбільше підходять вашим потребам.

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Крім того, багато закладів нині дають доступ до своїх WiFi, і ним можна вільно користуватися. Так можна підключати дешевші тарифні плани, використовувати меншу кількість гігабайтів, і не платити за надлишкові.

Які тарифи Kyivstar, Vodafone і lifecell найдешевші

Раніше "Сьогодні" розповідали, що найдешевший тариф Kyivstar75 грн. Як зазначають у компанії, перейти на цей тариф можуть тільки абоненти віком від 60 років і люди з інвалідністю I–III групи.

Найменша ціна за пакет для мобільного зв'язку в оператора Vodafone – 120 грн. Він орієнтований на користування соціальними мережами та різними мобільними застосунками. А lifecell просять за найдешевший пакет 70 грн.

"Сьогодні" також пояснювали, що таке національний роумінг, та писали про безкоштовні послуги від європейських мобільних операторів для українських переселенців.

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