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Через збій в ПриватБанку не працюють перекази з карток Monobank та ПУМБ

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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23 квітня, 14:48
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Клієнти банків скаржаться на неможливість переказати кошти на картки ПриватБанку
Роботу сервісів поступово відновлюють
Роботу сервісів поступово відновлюють / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Через технічний збій у ПриватБанку клієнти інших банків (приміром, ПУМБ чи Monobank) не можуть переказати кошти на картки першого.

Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.

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"Через технічні проблеми у Приватбанку відчуваємо складності з відправкою переказів на їхні картки. Прошу поставитися з розумінням", — написав він.

Виникають проблеми і з розрахунками карткою при купівлі товарів в супермаркетах. Проблема полягає в тому, що більшість магазинів користується терміналами саме ПриватБанку.

Про один з таких випадків клієнти банку повідомили "Сьогодні". Скупившись продуктами на свята та не маючи при собі готівки, вони не могли розрахуватися картками жодного банку: ні ПУМБ, ні Mono.

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Збій у ПриватБанку

У ПриватБанку трапилася аварійна ситуація з каналами звʼязку, через що 23 квітня клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками.

Так, тимчасові затримки можуть бути в:

  • роботі сервісів банку;
  • мережі банкоматів;
  • оплати картками покупок через торгові термінали.

"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", — зазначили в прес-службі.

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Буквально о 14:27 банк повідомив, що поступово відновлює роботу сервісів.

Раніше ми розповідали, який вигляд мають оновлені картки ПриватБанку, а також писали, що робити, коли термін дії картки підходить до кінця.

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