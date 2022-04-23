Через збій в ПриватБанку не працюють перекази з карток Monobank та ПУМБ

Через технічний збій у ПриватБанку клієнти інших банків (приміром, ПУМБ чи Monobank) не можуть переказати кошти на картки першого.
Про це повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський у Telegram.
"Через технічні проблеми у Приватбанку відчуваємо складності з відправкою переказів на їхні картки. Прошу поставитися з розумінням", — написав він.
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Виникають проблеми і з розрахунками карткою при купівлі товарів в супермаркетах. Проблема полягає в тому, що більшість магазинів користується терміналами саме ПриватБанку.
Про один з таких випадків клієнти банку повідомили "Сьогодні". Скупившись продуктами на свята та не маючи при собі готівки, вони не могли розрахуватися картками жодного банку: ні ПУМБ, ні Mono.
Збій у ПриватБанку
У ПриватБанку трапилася аварійна ситуація з каналами звʼязку, через що 23 квітня клієнти банку можуть зіткнутися з тимчасовими затримками.
Так, тимчасові затримки можуть бути в:
- роботі сервісів банку;
- мережі банкоматів;
- оплати картками покупок через торгові термінали.
"Фахівці банку роблять все можливе для найшвидшого відновлення стабільної роботи", — зазначили в прес-службі.
Буквально о 14:27 банк повідомив, що поступово відновлює роботу сервісів.
Раніше ми розповідали, який вигляд мають оновлені картки ПриватБанку, а також писали, що робити, коли термін дії картки підходить до кінця.