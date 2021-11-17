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Євро знизився на 12 копійок, а долар виріс – офіційний курс

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
17 листопада, 07:20
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 17 листопада
НБУ змінив курс долара
НБУ змінив курс долара / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 17 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,41 грн;
  • 1 євро – 30,03 грн;
  • 1 злотий – 6,45 грн;
  • 10 російських рублів – 3,60 грн.

Курс долара зріс на 7 копійок, а євро знизився на 12 копійок. Водночас злотий подешевшав на 5 копійок, а рубль – на 4.

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Що було з курсом долара та євро на міжбанку

  • 16 листопада долар подорожчав на 13 копійок у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 26,46/26,48 грн (купівля/продаж).
  • Євро подешевшав на 9 копійок у купівлі та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 30,02/30,05 грн (купівля/продаж).

Як раніше розповів "Сьогодні" керівник відділу аналітики ДК Forex Club Андрій Шевчишин, зараз частина ринку готова і чекає на розворот курсу. Однак поки що немає критичної маси покупців, здатної розгорнути котирування.

Також ми писали про те, що буде із зарплатами, цінами, курсом долара та безробіттям до кінця року.

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Софія Зінов’єва

Редактор розділу "Гроші"

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