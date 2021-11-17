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Евро снизился на 12 копеек, а доллар подрос – официальный курс

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Руководитель проекта "Деньги" Сегодня
17 ноября, 07:20
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 17 ноября
НБУ изменил курс доллара
НБУ изменил курс доллара / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 17 ноября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 26,41 грн;
  • 1 евро – 30,03 грн;
  • 1 злотый – 6,45 грн;
  • 10 российских рублей – 3,60 грн.

Курс доллара вырос на 7 копеек, а евро снизился на 12 копеек. В то же время злотый подешевел на 5 копеек, а рубль – на 4.

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Что было с курсом доллара и евро на межбанке

  • 16 ноября доллар подорожал на 13 копеек в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 26,46/26,48 грн (покупка/продажа).
  • Евро подешевел на 9 копеек в покупке и в продаже. К закрытию евро торговался на уровне 30,02/30,05 грн (покупка/продажа).

Как ранее рассказал "Сегодня" руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, сейчас часть рынка готова и ждет разворота курса, однако пока еще нет критической массы покупателей, способной развернуть котировки.

Также мы писали о том, что будет с зарплатами, ценами, курсом доллара и безработицей до конца года.

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Редактор раздела "Деньги"

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