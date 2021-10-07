Євро і долар продовжують стрімко падати – курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на середу, 6 жовтня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:
- 1 долар США – 26,35 грн;
- 1 євро – 30,41 грн;
- 1 злотий – 6,62 грн;
- 10 російських рублів – 3,63 грн.
У порівнянні з попереднім банківським днем долар подешевшав на 7 копійок, а євро впав у ціні на 24 копійки. Польський злотий також подешевшав на 5 копійок, а рублі подешевшали на 1 копійку.
Гривня зміцнюється до іноземних валют вже не перший день, 6 жовтня долар подешевшав на 15 копійок, а євро впав у ціні на 27 копійок. 5 жовтня долар подешевшав на 9 копійок в купівлі і продажу, а євро – на 20 копійок.
Що буде з курсом далі
Глава Ради Незалежної асоціації банків України Роман Шпек вважає, що курс долара в 2022 році буде досить стабільним, оскільки є кілька факторів, які забезпечують гривні міцну підтримку.
Керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує, що наступного року коридор середнього курсу становитиме 28,3-28,9 грн/дол., а за несприятливого сценарію цілих 33-35 грн/дол.
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На думку члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, невелика девальвація буде навіть корисною для української економіки, оскільки привабить нових інвесторів.
Що ще буде з курсом долара у 2022 році, читайте в матеріалі.