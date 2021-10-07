Евро и доллар продолжают стремительно падать – курс НБУ

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 7 октября

НБУ установил новый курс валют / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 6 октября, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 26,35 грн;

1 евро – 30,41 грн;

1 злотый – 6,62 грн;

10 российских рублей – 3,63 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем доллар подешевел на 7 копеек, а евро упал в цене на 24 копейки. Польский злотый также подешевел на 5 копеек, а рубли подешевели на 1 копейку.

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Гривня укрепляется к иностранным валютам уже не первый день, 6 октября доллар подешевел на 15 копеек, а евро упал в цене на 27 копеек. 5 октября доллар подешевел на 9 копеек в покупке и продаже, а евро – на 20 копеек.

Что будет с курсом дальше

Глава Совета Независимой ассоциации банков Украины Роман Шпек считает, что курс доллара в 2022 году будет достаточно стабильным, поскольку есть несколько факторов, которые обеспечивают гривне крепкую поддержку.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин прогнозирует, что в следующем году коридор среднего курса составит 28,3-28,9 грн/долл., а при неблагоприятном сценарии целых 33-35 грн/долл.

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По мнению члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, небольшая девальвация будет даже полезна для украинской экономики, так как привлечет новых инвесторов.

Что еще будет с курсом доллара в 2022 году, читайте в материале.