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Ще п'ять фінансових компаній втратили ліцензії – НБУ

29 червня 2021 21:01

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Небанківські установи не давали регулятору провести позапланові перевірки. Тепер ці компанії не зможуть працювати

НБУ заборонив роботу п'яти фінкомпаній

НБУ заборонив роботу п'яти фінкомпаній / Фото: Сьогодні, НБУ

Національний банк України (НБУ) після припинення діяльності шести фінустанов відкликав всі ліцензії на ведення фінансової діяльності ще у п'яти компаній. Причиною, як минулого разу, стала відмова від проведення позапланових перевірок – співробітників НБУ не допускали до документів, а представники самих фірм зникали в перший день перевірки.

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Як повідомила пресслужба НБУ, ліцензії втратили ФК "Плаза Фінанс", ФК "Лордекс", "Коммерс Кредит Профіт", ФК "Артеміда" і ФК "Дівіон". Вони більше не можуть укладати нові договори з клієнтами, але зобов'язання за старими договорами повинні виконати.

"Відмова небанківської фінансової установи в проведенні перевірки, в тому числі через відсутність протягом першого дня перевірки особи, уповноваженої представляти інтереси фінустанови на час перевірки, є підставою для застосування заходів впливу у вигляді відкликання (анулювання) ліцензії на здійснення діяльності з надання фінансових послуг" , – пояснили в регуляторі.

Нагадаємо, НБУ почав регулювати діяльність небанківських фінансових установ з 1 липня 2020 року. До небанківських фінансових компаній відносяться ломбарди, кредитні спілки, страхові та колекторські компанії, а також багато інших, які мають справу з грошима населення.

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Такі зміни передбачені так званим законом про "спліт". Слово "спліт" (split – англ . розщеплення, поділ) в українських реаліях означало скасування Національної комісії фінансових послуг і поділ її повноважень між Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку (контроль ринку цінних паперів і недержавних пенсійних фондів) і Нацбанком (ринки небанківських фінансових установ).

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