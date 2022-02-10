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Ще дорожче буде? Скільки грошей потрібно українцям, щоб приготувати борщ

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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10 лютого, 12:14
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Подорожчали всі інгредієнти для борщу
Борщовий набір: на скільки подорожчали інгедієнти
Борщовий набір: на скільки подорожчали інгедієнти / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні зростання цін на овочі не зупинилося навіть після нового року. Продукти продовжують дорожчати і тепер порція борщу на чотирьох людей, за традиційним рецептом, обійдеться у 80,92 грн.

У ціновому еквіваленті так званий "борщовий набір" подорожчав за рік більш ніж на 30%, повідомляється на сайті Офісу ефективного регулювання .

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Усі інгредієнти борщу з лютого 2021 року подорожчали по-різному: від незначних 5% до суттєвих 284,4%.

Ціни на "борщовий набір"
Ціни на "борщовий набір"

Найбільше зростання демонструють ціни на овочі. Якщо порівняти сьогоднішні цінники з тими, що були минулого року, то найбільше подорожчали буряк, морква та капуста.

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Єдиний овоч з несуттєвим подорожчанням – картопля (+5,05%). Що ще подорожчало:

  • свинина – на +12,03%
  • сметана – на +8,78%.

Що відбувається із курсом долара?

Прогнози експертів "Сьогодні" на цей тиждень, 7 по 13 лютого , були досить оптимістичними. Вони вважають, що гривня має зміцнитися щодо долара, якщо не буде негативних новин із Росії.

Якщо в інформаційному полі не буде жодних коливань, курс продажу долара коливатиметься в рамках 28,2-28,5 грн , Вважає аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак. А от якщо негативні новини таки будуть, курс може злетіти до 29 грн .

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"Сьогодні" також писали, яким буде курс валют у березні , та розповідали, як девальвація гривні вплине на ринок нерухомості .

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