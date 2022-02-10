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Еще дороже будет? Сколько денег нужно украинцам, чтобы приготовить борщ

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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10 февраля, 12:14
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Подорожали все ингредиенты для борща
Борщевой набор: на сколько подорожали ингедиенты
Борщевой набор: на сколько подорожали ингедиенты / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине рост цен на овощи не остановился даже после нового года. Продукты продолжают дорожать и теперь порция борща на четырех человек, приготовленная по традиционному рецепту, обойдется в 80,92 грн.

В ценовом эквиваленте так называемый "борщевой набор" подорожал за год более чем на 30%, сообщается на сайте Офиса эффективного регулирования.

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Все ингредиенты борща с февраля 2021 года подорожали по разному: от незначительных 5% до существенных 284,4%.

Цены на "борщевой набор"
Цены на "борщевой набор"

Самый значительный рост демонстрируют цены на овощи. Если сравнить сегодняшние ценники с теми, что были в прошлом году, то больше всего подорожали свекла, морковь и капуста.

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Единственный овощ с несущественным подорожанием – картофель (+5,05%). Что еще подорожало:

  • свинина – на +12,03%
  • сметана – на +8,78%.

Что происходит с курсом доллара?

Прогнозы экспертов "Сегодня" на эту неделю, с 7 по 13 февраля, были достаточно оптимистичными. Они считают, что гривня должна укрепиться относительно доллара, если не будет негативных новости из России.

Если в информационном поле не будет никаких колебаний, курс продажи доллара будет колебаться в рамках 28,2-28,5 грн, считает аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак. А вот если негативные новости все-таки будут, курс может взлететь до 29 грн.

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"Сегодня" также писали, каким будет курс валют в марте, и рассказывали, как девальвация гривни повлияет на рынок недвижимости.

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