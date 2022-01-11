Долар застопорився, а євро "повзе" вгору: чого чекати від курсу зовсім скоро

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 12 січня

НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 12 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

11.01 12.01 Зміна 1 долар США 27,50 грн 27,50 грн 0,00 1 євро 31,11 грн 31,17 грн +0,06

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 11 січня, долар не зміниться, а євро подорожчає на шість копійок.

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Валютний ринок у 2022 році

2022 року валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: від зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними і можливе падіння гривні до 28-28,5 грн за долар.

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Він вважає, що прогнози щодо розвитку ситуації для валютного ринку з погляду відносин між Україною та імпортерами енергоресурсів будуть ключовими для розуміння того, чи піде гривня вище 40 за долар, а інвестиційна привабливість України через геополітичні ризики буде низькою протягом усього року.

Першого тижня січня долар радував тих, хто продавав валюту, і засмучував тих, хто збирався її купувати: курс зростав як на дріжджах. У чому причина такої незвичайної активності, розповіли експерти "Сьогодні". Надалі вони теж прогнозують різкі стрибки вартості валюти.

Раніше ми також розповідали, чи варто найближчим часом купувати долари.