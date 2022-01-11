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Долар застопорився, а євро "повзе" вгору: чого чекати від курсу зовсім скоро

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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11 січня, 18:02
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 12 січня
НБУ розрахував новий курс валют
НБУ розрахував новий курс валют / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 12 січня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

    11.0112.01Зміна
    1 долар США27,50 грн 27,50 грн 0,00
    1 євро31,11 грн 31,17 грн +0,06

    Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 11 січня, долар не зміниться, а євро подорожчає на шість копійок.

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    Валютний ринок у 2022 році

    2022 року валютний ринок України залежатиме від трьох основних факторів: від зовнішньої політики країни, монетарної політики НБУ та ситуації з COVID-19 у всьому світі.

    Як розповів "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними і можливе падіння гривні до 28-28,5 грн за долар.

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    Він вважає, що прогнози щодо розвитку ситуації для валютного ринку з погляду відносин між Україною та імпортерами енергоресурсів будуть ключовими для розуміння того, чи піде гривня вище 40 за долар, а інвестиційна привабливість України через геополітичні ризики буде низькою протягом усього року.

    Першого тижня січня долар радував тих, хто продавав валюту, і засмучував тих, хто збирався її купувати: курс зростав як на дріжджах. У чому причина такої незвичайної активності, розповіли експерти "Сьогодні". Надалі вони теж прогнозують різкі стрибки вартості валюти.

    Раніше ми також розповідали, чи варто найближчим часом купувати долари.

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