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Доллар резко взял паузу: НБУ рассчитал новый курс валют

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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11 января, 08:30
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Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 11 января
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время
Рассказываем, что будет с курсом доллара в ближайшее время / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на вторник, 11 января, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

  • 1 доллар США – 27,50 грн;
  • 1 евро – 31,11 грн;
  • 1 злотый – 6,86 грн;
  • 10 российских рублей – 3,66 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем, 10 января, доллар никак не изменился в цене, евро также замер на месте. Курс злотого вырос на пять копеек, а рубль поднялся на шесть копеек.

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Что было с курсом валют на межбанке?

  • 10 января курс доллара открыл торги со значениями 27,49/27,51 грн, к закрытию межбанка они поднялись до 27,51/27,53 грн. Минимальные котировки во время торгов составили 27,48 грн в покупке и 27,50 грн в продаже.
  • Торги по евро открылись с показателями 31,1461/31,1578 грн, а на закрытии межбанка котировки составили 31,0725/31,0923 грн.

К чему готовиться украинцам в ближайшее время?

Как рассказал в комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, рост цены на энергоносители и глобальная инфляция могут стать серьезной угрозой для стабильности рынка валют в Украине.

Все эти факторы могут привести к тому, что зимой гривня сильно девальвирует. По прогнозам эксперта, на следующей неделе, с 10 по 14 января, доллар США укрепится на уровне 27,70 грн, а евро вырастет до 31,45 грн.

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Ранее наши эксперты уже объясняли, почему первые несколько месяцев валюта будет волатильной. Мы также рассказывали, стоит ли в ближайшее время покупать доллары.

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