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Долар в Україні подешевшав: скільки тепер коштує валюта

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Керівник проекту "Гроші" Сьогодні
8 грудня, 09:30
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 8 грудня
НБУ розрахував новий курс
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на середу, 8 грудня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 27,33 грн;
  • 1 євро – 30,73 грн;
  • 1 злотий – 6,69 грн;
  • 10 російських рублів – 3,67 грн.

Порівняно з попереднім банківським днем курс долара став нижчим на 5 копійок, а євро – на 22 копійки. Курс злотого знизився на три копійки, а російських рублів – на чотири.

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Що було з курсом долара на міжбанку

  • 7 грудня долар подешевшав на дві копійки у купівлі та продажу. До завершення торгів він коштував 27,27/26,29 грн (купівля/продаж).
  • Євро ж подорожчав на вісім копійок. До закриття євро торгувався на рівні 30,67/30,7 грн (купівля/продаж).

Що робити з валютою перед Новим роком

Як раніше розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов, гривня у грудні 2021 року відрізняється сезонною стабільністю та завершує нинішній рік досить успішно.

Експерт вважає, що до кінця року долар США до гривні торгуватиметься в ціновому каналі 27,10-27,50 з тенденцією до зміцнення. Водночас, єдина європейська валюта, найімовірніше, продовжить зміцнення до позначки 31,50.

Він рекомендує резервний фонд зберігати в іноземних валютах, а гривню використовуватиме лише для поточних витрат.

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Як ми писали раніше, на котирування міжбанку у грудні можуть вплинути три фактори: переведення трудових мігрантів, обстановка в ОРДЛО, прибутковість ОВДП та споживча інфляція.

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