Доллар в Украине подешевел: сколько теперь стоит валюта

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 8 декабря

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) на среду, 8 декабря, рассчитал такой официальный курс гривни к основным иностранным валютам:

1 доллар США – 27,33 грн;

1 евро – 30,73 грн;

1 злотый – 6,69 грн;

10 российских рублей – 3,67 грн.

По сравнению с предыдущим банковским днем курс доллара стал ниже на 5 копеек, а евро – на 22 копейки. Курс злотого снизился на три копейки, а российских рублей – на 4.

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Что было с курсом доллара на межбанке

7 декабря доллар подешевел на две копейки в покупке и продаже. К завершению торгов он стоил 27,27/26,29 грн (покупка/продажа).

Евро же подорожал на восемь копеек. К закрытию евро торговался на уровне 30,67/30,7 грн (покупка/продажа).

Что делать с валютой перед Новым годом

Как ранее рассказал "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов, гривня в декабре 2021 года отличается сезонной стабильностью и завершает нынешний год достаточно успешно.

Эксперт полагает, что до конца года доллар США к гривне будет торговаться в ценовом канале 27,10-27,50 с тенденцией к укреплению. В то же время единая европейская валюта, вероятнее всего, продолжит укрепление до отметки 31,50.

Он рекомендует резервный фонд хранить в иностранных валютах, а гривню использовать лишь для текущих расходов.

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Как мы писали ранее, на котировки межбанка в декабре могут повлиять три фактора: переводы трудовых мигрантов, обстановка в ОРДЛО, доходность ОВГЗ и потребительская инфляция.