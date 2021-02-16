Долар в Україні підбирається до психологічної позначки

На вівторок, 16 лютого, Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 27,97 грн;

1 євро – 33,93 грн;

10 російських рублів – 3,81 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подорожчав на 13 копійок після того, як практично не змінювався в ціні попереднього банківського дня. На курсі долара позначилися підсумки місії МВФ, яка вирішила відкласти перегляд кредитної програми для України.

За тиждень з 9 по 16 лютого гривня ослабла по відношенню до американської валюти вже на 30 копійок. Курс впритул наблизився до психологічної позначки в 28 гривень.

Курс євро знову зростає. Офіційний курс підскочив на 25 копійок після того, як знизився на 13 копійок днем раніше.

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Вартість 10 російських рублів 16 лютого зросла відразу на шість копійок.

Як відомо, офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

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У понеділок, 15 лютого, долар на міжбанку подешевшав на дев'ять копійок в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 27,79/27,81 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на дві копійки в купівлі і продажу. До закриття євро торгувався на рівні 33,69/33,72 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не прогноз, його слід сприймати виключно як технічний показник.

А МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні на період до 2025 року:

2021 рік – 28,12 грн;

2022 рік – 27,96 грн;

2023-2025 роки – 28,10 грн.

Аналітики Bank of America при цьому вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол., а в першому кварталі гривня може зміцнитися і зовсім до 26-26,5 грн/дол. на тлі повернення нерезидентів в облігації внутрішньої державної позики (ОВДП).

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Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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