Підсумки місії МВФ вдарили по гривні. Чого чекати від курсу долара?

Долар 15 лютого після того, як застиг в офіційному курсі, виріс на міжбанку до позначки 28 гривень. Така динаміка спостерігається після повідомлень про те, що Україна поки не досягла успіхів в переговорах з МВФ. Але, незважаючи на такий новинний фон, міжбанківський курс найближчим часом утримається в районі 28-28,2 грн/дол., а готівковий долар в банках торгуватиметься поблизу 28,0/28,3 грн.

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Про це сайту "Сьогодні" розповіли керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин і старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб.

Вони також виділили такі тенденції на валютному ринку:

За тиждень курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,3-1,1%. Готівковий долар в банках подорожчав до 27,82/28,07 грн.

На міжбанку – низька активність через вихідний в США, в результаті чого учасники ринку намагаються мінімізувати зовнішні перекази.

Станом на 11:00 на долар на міжбанку, за даними порталу Minfin, торгувався по 28,01 грн в покупці і 28,03 грн в продажу.

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Іосуб також нагадав, що новий раунд переговорів України і МВФ може початися не раніше березня. Відповідно, нові транші кредиту можуть надійти не раніше літа.

"Малоймовірно, що до весни у відносинах між Україною і МВФ буде досягнутий якийсь значущий прогрес. У той же час до кінця літа коштів для закриття зовнішніх зобов'язань в України вистачить, тому кредит фонду не є категоричним саме зараз, проте пізніше співпрацю з МВФ буде бажаним", – додає Шевчишин.

Нагадаємо, офіційний курс ще не відіграв вплив новин про роботу місії МВФ в Україні – долар в курсі НБУ застиг на рівні 27,84 грн.

А про те, чому ціни в Україні зросли, незважаючи на лютневе падіння курсу долара, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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