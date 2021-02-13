Гривня тримає курс на зміцнення. Купувати чи продавати долари?

Незважаючи на невелике падіння курсу, на початку наступного тижня – з 15 по 18 січня – гривня буде зміцнюватися до долара і євро. Діапазон готівкового курсу долара складе 27,4-27,9 грн, а євро – 33,42-33,9 грн. Але швидко заробити на дешевій валюті у пересічних українців поки не вийде.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів аналітик компанії "Центр біржових технологій" (ЦБТ) Максим Орищак.

Причини такої оптимістичної динаміки:

низький попит на інвалюту;

готовність НБУ при необхідності викуповувати валютні надлишки;

відсутність зовнішнього економічного тиску як на Україну, так і на інші країни, що розвиваються.

"Причини для низького попиту на долари і євро криються як у низькій активності бізнесу, так і у відсутності грошових надходжень у населення. Продажі валютних накопичень більш популярні, бо населення проїдає свою "подушку безпеки", не маючи можливості накопичувати кошти і поповнювати депозитні рахунки", – додає експерт.

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Так купувати або продавати валюту?

Для простих громадян прогноз не такий райдужний. Орищак вважає, що вигідних і "правильних" цін для конвертації гривні поки не буде. Це пов'язано саме зі стабільністю курсу гривні – він не сприяє такого роду спекуляціям.

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А от в середньостроковій перспективі долари краще купувати, радить експерт:

"Якщо говорити про середньострокові накопичення, при наявності незадіяних гривень – то краще їх конвертувати в долари. Якщо є плани витрат у євро в перспективі року, то більш правильним буде формувати накопичення в євро".

Перспектива падіння гривні до 30 гр дол. і 37 грн/євро все ж таки присутня. Але це можливо лише при появі негативних коментарів про співпрацю України з МВФ та іншими зовнішніми кредиторами.

Втім, поки що міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що переговори України і МВФ проходять плідно. Сторони обговорюють 4 головних питання, співпраця триває, і Київ чекає на рішення про другий транш.

Відео: Сьогодні

Раніше голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко зазначав, що в 2021 році Україна чекає від МВФ три транші на загальну суму 2,2 млрд доларів.

Всі подробиці в спецтемі Курс долару в Україні

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