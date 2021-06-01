Долар продовжив падіння, євро повзе вгору: НБУ встановив курс валют на середу

Обмінники не встигають міняти табло / Фото: Сьогодні
Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на середу, 2 червня:
|01.06
|02.06
|зміна
|1 долар США
|27,47 грн
|27,44 грн
|- 0,03
|1 євро
|33,51 грн
|33,53 грн
|+ 0,02
Порівняно з учорашніми значеннями, курс долара знизився ще на три копійки після падіння на три копійки в попередній банківський день. За тиждень – з 26 травня по 2 червня – гривня ослабла щодо американської валюти на дві копійки. Аналітики вже пояснили, чому долар повернувся до падіння.
А от курс євро виріс на дві копійки після зростання на 12 копійок днем раніше. Експерти зазначають, що зараз вартість євровалюти в Україні залежить радше від ситуації на глобальних фінансових ринках, аніж від тенденцій всередині нашої країни.
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- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора разу, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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