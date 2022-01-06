Долар пішов на "підвищення": чого чекати від курсу валют далі

Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 10 січня
НБУ розрахував новий курс / Фото: Колаж: Сьогодні
Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на понеділок, 10 січня:
|6.01
|10.01
|Зміна
|1 долар США
|27,45 грн
|27,5 грн
|+0,05
|1 євро
|31,04 грн
|31,11 грн
|+0,07
Порівняно з курсом, який НБУ розраховував на четвер, 6 січня, долар подорожчав на 5 копійок, а євро – на 7 копійок.
Що буде з курсом на початку 2022 року
Як розповів раніше аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, перші два місяці 2022 року будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.
Експерт рекомендує українцям якомога не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.
Також ми писали про те, що експерти радять поки не купувати долар із двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі і не втратити після свят свої гроші.