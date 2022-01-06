Доллар пошел на "повышение": чего ждать от курса валют дальше

Национальный банк Украины рассчитал обновленную стоимость украинской валюты к доллару и евро на 10 января
НБУ рассчитал новый курс / Фото: Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 10 января:
|6.01
|10.01
|Изменение
|1 доллар США
|27,45 грн
|27,5 грн
|+0,05
|1 евро
|31,04 грн
|31,11 грн
|+0,07
По сравнению с курсом, который НБУ рассчитывал на четверг, 6 января, доллар подорожал на 5 копеек, а евро – на 7 копеек.
Что будет с курсом в начале 2022 года
Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.
Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.
Также мы писали о том, что эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.