Доллар пошел на "повышение": чего ждать от курса валют дальше

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 10 января:

По сравнению с курсом, который НБУ рассчитывал на четверг, 6 января, доллар подорожал на 5 копеек, а евро – на 7 копеек.

Что будет с курсом в начале 2022 года

Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может держаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.

Эксперт рекомендует украинцам по возможности не брать кредиты в ближайшее время, не усиливать долговые обязательства, а также подготовиться к инфляционному давлению.

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Также мы писали о том, что эксперты советуют пока не покупать доллар по двум причинам: чтобы не дать заработать продавцам на повышенном курсе и не потерять после праздников свои деньги.