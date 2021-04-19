Долар націлився на зростання: яким буде курс в Україні

На міжбанківському валютному ринку активізувалися покупці доларів і євро, а ось продавці поки притримують валюту

Долар 19 квітня після падіння в офіційних курсах Нацбанку намагається закріпиться на міжбанку вище 28 грн. Ринок знаходиться під впливом побоювань ескалації військового конфлікту на Донбасі, підживлених взаємною висилкою дипломатів України та РФ. Ймовірно, найближчим часом курс виросте до 28,5 грн/дол.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Покупці ведуть себе більш активно, в той час як продавці намагаються притримувати валюту ... У той же час після підвищення облікової ставки НБУ до 7,5% ринок з інтересом чекає розміщення ОВДП у вівторок, і можливого підвищення ставок по облігаціях. Очікуємо, що нерезиденти залишаться на паузі, але якщо і внутрішні покупки будуть слабкими, гривня отримає додатковий імпульс до ослаблення", – додав Шевчишин.

Нагадаємо, опитані сайтом "Сьогодні" аналітики вважають, що на початку літа-2021 долар буде коштувати близько 28 грн.

Трохи більш оптимістичні прогнози дає старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. На його думку, курс на міжбанку через тиждень виявиться поблизу 28,1 грн, а готівковий долар в банках буде торгуватися поблизу 27,9/28,1 грн.

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А про те, як не дати знецінитися своїх заощаджень, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

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