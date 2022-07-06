Долар на чорному ринку різко змінив курс – за скільки спекулянти продають валюту

Розповідаємо, що відбувається з американською валютою на чорному ринку у середу, 6 липня

Долар на чорному ринку пішов на зліт / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Курс долара на чорному ринку 6 липня почав трохи зростати, після періоду стабільності.

Про це свідчать дані сайту "Курс України".

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Станом на день середи середній курс продажу американської валюти склав 35,44 грн/дол., а покупки – 35,3 грн/дол.

Динаміка курсу долара на чорному ринку 6 липня / Фото: скріншот

Найнижчий курс продажу, який нам вдалося знайти серед оголошень, складає 35,39 грн/дол., а найвищий – 35,79 грн/дол.

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Що відбувається на валютному ринку України?

Раніше аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак розповів "Сьогодні", що з 4 по 10 червня курс продажу американського долара коливатиметься у рамках 35,4 – 36 гривень за долар.

За словами експерта, за стабільність гривні виступають:

достатність золотовалютних резервів країни для інтервенцій (понад 25 млн доларів США);

фінансовий грант від США у розмірі 1,3 млрд доларів та сезонний фактор.

Орищак вважає, що влітку попит на валюту з боку населення зростати не буде.

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Водночас за слабкість гривні виступає війна, що триває, яка досі загрожує дефолтом, а також майбутній плаваючий курс гривні.

Проте Орищак не очікує різкого падіння гривні вище 40 за долар і для цього є кілька причин – банки не купуватимуть валюту за таким курсом, оскільки самі встановлюють курс купівлі та продажу в країні.

А по-друге, поки зовнішнє фінансування країни зберігається – дефолту не варто чекати.

Та й третій чинник – це низький попит на валюту з боку населення у липні. Тому навіть якщо НБУ відпустить "заморожений" курс, це не дасть девальваційного поштовху, як і надрукована гривня.

"Сьогодні" раніше писали, чого чекати від курсу американської валюти у липні, та розповідали, як довго НБУ триматиме долар замороженим.