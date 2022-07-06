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Курс євро до долара рекордно обвалився – у чому причина

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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6 липня, 10:09
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Розповідаємо, що у світі відбувається з курсом валют і як на це впливає війна України з Росією
Що сталося з євро і доларом
Що сталося з євро і доларом / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Уперше за 20 років курс євро обвалився до рекордно низької позначки до долара. Це найнижчий курс з грудня 2002 року.

Чому так сталося та до чого тут війна в Україні, пише Bloomberg.

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Що сталося з валютою

Євро 5 липня впав на 1,8% і вийшов на позначку 1,0235 долара. За останні два десятиліття це найнижче значення євро до долара.

Загалом на ситуацію впливають ризики дефіциту газу в Європі. Через повномасштабний напад РФ на Україну країни ЄС почали відмовлятися від російських ресурсів і намагаються знайти їм альтернативу.

У виданні зазначають, що тепер інвестори борються з перспективою енергетичної кризи. Трейдери на фінансовому ринку зменшили ставки Європейського центрального банку, що, своєю чергою, збільшило різницю в процентних ставках Федрезерву США.

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"Всі ці наслідки перешкодили здатності ЄЦБ підвищувати ставки так само швидко, як ФРС, незважаючи на рекордну інфляцію, знизивши вартість євро приблизно на 10% з піку цього року", – йдеться у повідомленні.

Експерти очікують, що цього року євро остаточно зрівняється з доларом.

Паритету валют чекали ще в червні

Раніше валютний стратег американського банку Wells Fargo Ерік Нельсон розповідав, що вперше за два десятиліття протягом червня-липня євро і долар можуть зрівнятися. Це відбувається через все більший розрив між процентними ставками та економічним зростанням у США і Європі.

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Загалом у середині травня курс цієї валюти досяг п'ятирічного мінімум, і в 2022 році до долара ослабився на 8%. Це пояснюють тим, що Федеральна резервна система США агресивно посилила свою монетарну політику, внаслідок чого відсоткові ставки США стали значно вищими, ніж у Європі.

За словами Нельсона, питання паритету долара і євро – це лише питання часу.

Раніше "Сьогодні" спілкувалися з економістом та фінансовим аналітиком Олексієм Кущем щодо посилення позицій долара до євро. Читайте пояснення експерта, чому долар все-таки потіснить євро.

Читайте також, чого чекати від курсу долара в Україні з 4 по 10 липня і які нові правила валютного обміну дійсні з 6 липня у ПриватБанку.

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