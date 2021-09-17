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Долар і євро в Україні знову подорожчали

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
17 вересня, 16:55
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Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 20 вересня
Долар знову змінився в ціні
Долар знову змінився в ціні / Фото: уніан, REUTERS/Dado Ruvic

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на 20 вересня:

17.0920.09зміна
1 долар США26,67 грн 26,7 грн +0,03
1 євро31,37 грн 31,46 грн +0,09

У порівнянні з курсом долара, який Нацбанк встановив на понеділок 20 вересня, долар подорожчав на 3 копійки, а євро виріс в ціні на 9 копійок.

Продавати або купувати валюту у вересні

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Як розповів "Сьогодні" президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, до кінця вересня гривневі вклади як і раніше залишаться вигідніше валютних заначок.

Інші експерти радять поступово переходити з гривневих заощаджень в валюту.

Керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин зазначає, що поки долар коштує дешевше 27 грн, треба купувати.

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Як змінювався курс:

  • У липні гривня зміцнювалася до долара сьомий місяць поспіль – з грудня 2020 року, а до євро – четвертий місяць поспіль – з березня 2021-го.
  • Долар за місяць подешевшав з 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), євро – з 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • З початку року долар знизився до гривні на 4,9%, а євро подешевшав на 8,1%.

Нагадаємо, раніше сайт "Сегодня" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом.

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