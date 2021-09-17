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Доллар и евро в Украине снова подорожали

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
17 сентября, 16:55
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Национальный банк обнародовал обновленную стоимость американской и европейской валюты к гривне на 20 сентября
Доллар снова изменился в цене
Доллар снова изменился в цене / Фото: УНИАН, REUTERS/Dado Ruvic

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на 20 сентября:

17.0920.09Изменение
1 доллар США26,67 грн26,7 грн+0,03
1 евро31,37 грн31,46 грн+0,09

По сравнению с курсом доллара, который Нацбанк установил на понедельник 20 сентября, доллар подорожал на 3 копейки, а евро вырос в цене на 9 копеек.

Продавать или покупать валюту в сентябре

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Как рассказал "Сегодня" президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, до конца сентября гривневые вклады по-прежнему останутся выгоднее валютных заначек.

Другие эксперты советуют постепенно переходить из гривневых сбережений в валюту.

Руководитель отдела аналитики ГК Forex club Андрей Шевчишин отмечает, что пока доллар стоит дешевле 27 грн, надо покупать.

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Как менялся курс:

  • В июле гривня укреплялась к доллару седьмой месяц подряд – с декабря 2020 года, а к евро – четвертый месяц подряд – с марта 2021-го.
  • Доллар за месяц подешевел с 27,18 до 26,89 грн (-1,1%), евро – с 32,30 до 31,92 грн (-1,2%).
  • С начала года доллар снизился к гривне на 4,9%, а евро подешевел на 8,1%.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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