Долар і євро впали до мінімумів з вересня-2020: курс НБУ

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 9 березня

На вівторок, 9 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

05.03 09.03 Зміна 1 долар США 27,76 грн 27,71 грн - 0,05 1 євро 33,41 грн 33,08 грн - 0,33

Реклама

Цей курс діятиме також всі довгі вихідні – 6-8 березня.

Як вигідно купити подарунки до 8 Березня

Порівняно зі значеннями 5 березня долар подешевшав ще на п'ять копійок після зниження курсу на дев'ять копійок попереднього банківського дня. Це найнижча вартість "американця" з вересня 2020 року.

За тиждень з 2 по 9 березня гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 29 копійок.

Реклама

В тренді Рекорд з 2018 року: ціни на нафту вийшли на доковідний рівень

Курс євро на 9 березня впав відразу на 33 копійки – також до мінімуму з вересня 2020 року.

Читайте також: Загроза локдауну лякає валютний ринок: що відбувається з курсом долара

Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Реклама

До речі, ми розповіли, як вигідно купити подарунки до 8 Березня.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама