Долар і євро впали до мінімумів з вересня-2020: курс НБУ

На вівторок, 9 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|05.03
|09.03
|Зміна
|1 долар США
|27,76 грн
|27,71 грн
|- 0,05
|1 євро
|33,41 грн
|33,08 грн
|- 0,33
Цей курс діятиме також всі довгі вихідні – 6-8 березня.
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Порівняно зі значеннями 5 березня долар подешевшав ще на п'ять копійок після зниження курсу на дев'ять копійок попереднього банківського дня. Це найнижча вартість "американця" з вересня 2020 року.
За тиждень з 2 по 9 березня гривня зміцнилася проти американської валюти вже на 29 копійок.
Курс євро на 9 березня впав відразу на 33 копійки – також до мінімуму з вересня 2020 року.
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- Історичного максимуму офіційного курсу долара – 30,01 грн – було досягнуто в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. 2018 року курс гривні зміцнився на 1,4%, а 2019 року – вже на 14,5%. 2020 року гривня впала до долара на 20%.
- Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.
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