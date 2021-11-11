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Долар та євро знову падають – офіційний курс НБУ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
11 листопада, 09:38
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Національний банк України розрахував оновлену вартість української валюти до долара та євро на 11 листопада
Нацбанк встановив новий курс валют
Нацбанк встановив новий курс валют / Фото: Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) на четвер, 11 листопада, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

  • 1 долар США – 26,05 грн;
  • 1 євро – 30,11 грн;
  • 1 злотий – 6,52 грн.;
  • 10 російських рублів – 3,68 грн.

Долар впав на 4 копійки, а євро – знизився на 10 копійок. Злотий подешевшав на 6 копійок, а рубль не змінився в ціні.

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Що буде з курсом долара до кінця року

Як раніше розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, гривня часто під посиленим тиском у фіналі року.

Невдала сезонність налаштовує на корекційний відкат долара до гривні до 27,12 грн. або вище – до 27,5 грн. Євро у цьому випадку до кінця року може підскочити до 31,7 грн. або навіть до 32,2 грн.

Однак Володимир Позній вважає, що таке "перезаряджання" інвесторів навряд чи змінить глобальний тренд гривні.

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Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, що буде з курсом долара найближчим часом. Також ми писали, що згідно з "Індексом БігМаку", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

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