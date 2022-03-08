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Догралися: російські обмінники спорожніли, а курс рубля рекордно просів

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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8 березня, 13:05
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Курс рубля з початку повномасштабної війни на території України злетів до небес
Курс рубля продовжує зростати
Курс рубля продовжує зростати / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни в Україні та санкцій Європи і США проти Росії, курс рубля рекордно просів. Станом на 8 березня 2022 року деякі обмінники навіть не розпочали свою роботу.

Так, за даними Investing, курс рубля о 12:48 за київським часом становив 137 руб. за долар.

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Динаміка курсу рубля протягом місяця
Динаміка курсу рубля протягом місяця / Фото: Investing.com

Натомість дані моніторингу banki.ru. свідчать, що вартість долара на готівковому ринку досягла позначки в 190 рублів. В додаток до всього, в Росії спостерігається проблема з покупкою валюти та, власне, її дефіцит. Станом на 8 березня в Росії відкрилися не всі обмінники, частина з них порожні.

Ситуація з валютою 8 березня
Ситуація з валютою 8 березня / Фото: banki.ru

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Коли Росії загрожує дефолт?

Аналітики американського фінансового конгломерату Morgan Stanley & Co, прорахували, коли світовій економіці готуватися до дефолту Росії. Чекати лишилося недовго.

За даними Morgan Stanley & Co, шанси на те, що Росія виплатить свій зовнішній борг, зменшуються в міру падіння цін на облігації, рецесії, що насувається, в країні і накопичення різних обмежень на платежі після вторгнення в Україну.

За словами керівника Morgan Stanley & Co Саймона Уевера, дефолт може наступити вже 15 квітня, що ознаменує закінчення 30-денного пільгового періоду з купонних виплат, які російський уряд має за доларовими облігаціями з погашенням у 2023 та 2043 роках.

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Орієнтовні ціни показують, що інвестори оцінюють облігації 2023 приблизно в 29 центів за долар США, що є найнижчим показником, згідно з даними, зібраними Bloomberg.

Раніше ми розповідали, які професії залишаться потрібними після війни з РФ, а кому доведеться нелегко.

Також ми писали, як Захід об'єднався у підтримці України та скільки допомоги ми отримали від початку війни.

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