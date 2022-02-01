Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⛔ Криваві "протести" ✌ Розстріли в дніпрі 📋 Як підготуватися до НС 🔔 Загроза війни з Росією
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Грошей немає? Коли українці отримають обіцяні 500 грн за вакцинацію

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
1 лютого, 10:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У державній програмі є гроші, але не для всіх
Стало відомо, як українцям виплачуватимуть гроші за бустерну дозу вакцини
Стало відомо, як українцям виплачуватимуть гроші за бустерну дозу вакцини / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українська влада наразі не може виплачувати громадянам по 500 гривень за бустерну дозу вакцини від COVID-19, оскільки гроші ще не закладені до бюджету.

Про це розповів в інтерв'ю виданню "Економічна правда" міністр фінансів Сергій Марченко.

Реклама

За його словами, по 1 тисячі гривень за два щеплення від коронавірусу отримали 7,7 мільйона українців. Якщо уявити, що така ж кількість людей прийде впродовж року до лікарів, щоби отримати бустерну дозу – 3 мільярдів гривень, закладених у програмі "єПідтримка", точно не вистачить.

При цьому міністр упевнений, що додатково фінансувати програму наразі не потрібно. За його словами, громадяни робитимуть бустерну дозу вакцини поступово.

"Хтось вакцинувався у грудні, він піде не раніше червня-липня. Це відкладає вирішення цієї проблеми на весь рік" , – пояснює Марченко.

Реклама

Кому потрібно обов'язково вакцинуватись?

Раніше до списку професій було внесено педагоги, працівники центральних органів виконавчої, місцевих державних адміністрацій, і навіть працівники стратегічно важливих об'єктів.

Раніше ми розповідали, кого з українців будуть усувати від роботи за відмову робити щеплення від коронавірусу, і писали, як згенерувати новий сертифікат після одержання бустерної дози.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва Українцям підняли ціни на деякі товари: хто закладає в ціну долар по 30 грн Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Диван проти "яблучного" смартфона: на що українці витрачають найбільше грошей Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький ДБР прийшло з обшуками додому до Коболєва – ЗМІ Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38266.7

Dogecoin (DOGE)

0.14

Ethereum (ETH)

2735.96

Litecoin (LTC)

109.81

Ripple (XRP)

0.62

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.46

Російський рубль (₽)

0.3666

Євро (€)

31.75

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
Вакцин-акція
Тисяча Зеленського прилетіла?
Куди витратити – інструкція
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
1 лютого. Олександр Селькірк. Рівно 313 років тому британський парусник "Герцог" під командуванням другого капітана Томаса Довера виявив на одному з островів архіпелагу Хуан Фернандес у Тихому океані загубленого шотландського моряка...
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,19
32,50
32,00
31,00
18,19
32,85
31,85
30,81
19,08
34,09
33,49
33,38
19,48
36,49
33,56
33,08
18,75
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти