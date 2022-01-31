Деяких українців почнуть усувати від роботи: що буде із зарплатами та стажем

Розповідаємо, що буде із зарплатами та страховим стажем тих, кого відсторонили від роботи з 31 січня за наказом МОЗ

Кого відсторонятимуть від роботи з 31 січня / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні з 31 січня набуває чинності наказ МОЗ, який передбачає розширення списку організацій, працівники яких мають бути вакциновані від коронавірусу в обов'язковому порядку.

"Сьогодні" розібралися, що буде із зарплатами і стажем тих, хто не виконає цієї вимоги.

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Згідно з наказом, тих, хто буде відсторонений від роботи через відмову вакцинуватися, повністю позбавлять зарплати.

Страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію, також не налічуватиметься.

Причина в тому, що відрахування до Фонду соціального страхування, за які людині нараховують стаж, надходять із зарплати, якої її позбавили.

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Кого додали до списку?

До нового переліку увійшли:

працівники органів місцевого самоврядування;

працівники закладів охорони здоров'я;

працівники комунальних підприємств, установ та організацій.

Якщо працівник має абсолютне протипоказання до вакцинації, то звільняється від цієї вимоги. Однак для цього необхідно надати підтвердження неможливості вакцинуватися.

Для кого ще вакцинація є обов'язковою?

Раніше до списку професій було внесено педагогів, працівників центральних органів виконавчої, місцевих державних адміністрацій, і навіть працівників стратегічно важливих об'єктів.

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У людей цих спеціальностей також не зберігатимуть зарплату у разі усунення.

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